США сбили баллистическую ракету хуситов в Красном море – CENTCOM

США сбили противокорабельную баллистическую ракету в Красном море, нацеленную на американское коммерческое судно.

Об этом сообщает Центральное командование США в социальной сети X.

В Центкоме заявили, что в ночь на 9 апреля корабли ВМФ США "успешно поразили и уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету", запущенную йеменскими хуситами, поддерживаемыми Ираном.

Отмечается, что ракета была запущена над Аденским заливом и, вероятно, была нацелена на контейнеровоз MV Yorktown под американским флагом, который сопровождали два военных корабля США – USS Laboon и USS Mason, эсминцы класса Arleigh Burke.

В сообщении также подтверждается, что ни на одном "американском, коалиционном или коммерческом судне" не зарегистрировано никаких травм или повреждений.

"Было установлено, что ABSM является непосредственной угрозой США, коалиции и торговым судам в регионе. Эти действия предпринимаются, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными для кораблей США, коалиции и торговых судов", — говорится в сообщении.

Напомним, еще одну ракету хуситов перехватил немецкий корабль военно-морской миссии Евросоюза 7 апреля.

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