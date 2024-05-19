Усик – Фьюри: видео нокдауна в триумфальном для украинца бою за "абсолюта"

Смотрите, как украинец отправил британца в нокдаун в девятом раунде.
В ночь на 19 мая украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением зафиксировали победу Усика – 115-112, 114-113 и 113-114.
В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. После серии ударов от украинца "Цыганский король" повис на канатах, рефери отсчитывал британцу до восьми, а затем бой возобновился, но тут же раздался гонг, что спасло Тайсона.
Вашему вниманию видео этого эпизода.
May 18, 2024
Tyson Fury был на своей палочке после того, как выстрелил из Олександра Usyk! #FuryUsyk pic.twitter.com/ytpI5vZUXc— Submission Radio (@SubmissionRadio) May 18, 2024
Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.
Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.
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