Усик – Фьюри: видео нокдауна в триумфальном для украинца бою за "абсолюта"

Смотрите, как украинец отправил британца в нокдаун в девятом раунде.

В ночь на 19 мая украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением зафиксировали победу Усика – 115-112, 114-113 и 113-114.

В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. После серии ударов от украинца "Цыганский король" повис на канатах, рефери отсчитывал британцу до восьми, а затем бой возобновился, но тут же раздался гонг, что спасло Тайсона.

Вашему вниманию видео этого эпизода.

Tyson Fury был на своей палочке после того, как выстрелил из Олександра Usyk! #FuryUsyk pic.twitter.com/ytpI5vZUXc — Submission Radio (@SubmissionRadio) May 18, 2024

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

Усик – Фьюри: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Беринчик – Наваррете: где и когда смотреть титульный бой

Нокаут в первом раунде: непобедимый украинец уничтожил соперника в андеркарде боя Усик – Фьюри (видео)