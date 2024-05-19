Міноборони Німеччини просить уряд виділити для України додаткові 3,8 млрд євро

Міністерство оборони Німеччини звернулось до федерального уряду країни з проханням виділити додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.

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Про це інформує Bild.

Журналісти видання пишуть, що цього року Київ отримав від Берліна допомоги на 7,1 млрд євро. Ця сума була використана на оплату військових товарів, які Україна купує у промисловості. Крім того, кошти з бюджету будуть направлені на фінансування замовлень на виготовлення зброї, яку Бундесвер передає Україні.

Разом з тим, Україна потребує термінової військової допомоги для ефективної оборони проти російських загарбників.

Міністерство оборони повідомило уряд про необхідність виділити додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні.

Видання пише, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вже обговорив це питання з канцлером Олафом Шольцем.

Позапланові витрати мають бути затверджені парламентом країни у червні.

Журналісти також повідомляють, що військові заручились підтримкою Міністерства фінансів у даному питанні.

Також, за даними видання, на 2025 рік Міноборони заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині раптом закликали дати Україні далекобійну зброю, щоб захистити Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц зробив несподівану заяву про саміт миру у Швейцарії.

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