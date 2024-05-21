Нідерланди передадуть Україні БМП YPR-765

Голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна передасть Україні бойові машини піхоти YPR-765.

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Про це вона заявила на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), інформує пресслужба Міноборони Нідерландів.

У прес-релізі зазначається, що військова технік поступить в Україну найближчим часом, але їх точну кількість у відомстві не назвали.

"Для України такі бронемашини дуже важливі. Вони маневрені, можуть швидко перекидати війська і можуть використовуватися як для розвідки, так і для наступу та оборони", – підкреслила Оллонгрен.

У Нідерландах заявили, що Україна вже отримала 207 таких БМП різних типів від Нідерландів. Запит на БМП народив від Києва.

YPR-765 – це нідерландська розробка, яка перебувала на озброєнні з 1977 року. Вони оснащені станціями дистанційного керування озброєнням, які дозволяють екіпажу керувати озброєнням зсередини. Крім того, ця машина здатна надавати вогневу підтримку на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський різко висловився через затримку військової допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Пентагону Ллойд Остін анонсував системи ППО та снаряди для ЗСУ.

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