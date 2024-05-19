В Одессе раздался взрыв во время масштабной воздушной тревоги

Официальной информации о причинах взрыва, который слышали одесситы, пока не было.

В воскресенье, 19 мая, около 18.50 во время масштабной воздушной тревоги, объявленной в Украине, жители города Одессы слышали мощный взрыв.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с южного направления.

Мониторинговые каналы сообщают, что российская ракета "Искандер-М" прекратила свое существование в пределах Одесского района.

Официальной информации о причинах взрыва, который слышали одесситы, пока не было.

Напомним, в Харькове днем 19 мая также прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По словам городского головы Игоря Терехова, последние два удара пришлись по центральной части Харькова.

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