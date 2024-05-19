В Одесі пролунав вибух під час масштабної повітряної тривоги

Офіційної інформації про причини вибуху, який чули одесити, наразі не було.

У неділю, 19 травня, близько 18:50 під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної в Україні, мешканці міста Одеси чули потужний вибух.

У Повітряних Силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога із південного напрямку.

Моніторингові канали повідомляють, що російська ракета "Іскандер-М" припинила своє існування в межах Одеського району.

Офіційної інформації про причини вибуху, який чули одесити, наразі не було.

Нагадаємо, у Харкові вдень 19 травня також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За словами міського голови Ігоря Терехова, останні два удари прийшлися по центральній частині Харкова.

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