У Харкові знову пролунали вибухи – що відомо

У Харкові вдень 19 травня знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!", - йдеться у повідомленні.

У Харківській ОВА попереджають про загрозу повторних ударів.

Як розповів очільник ОВА Олег Синєгубов, наразі є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.

Мер Ігор Терехов зазначив, що останні два удари прийшлися по центральній частині Харкова. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян.

"Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", - наголосив він.

За його словами, є постраждалі внаслідок денного удару по Харкову.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти завдали удару по місцю літнього відпочинку – загинули п'ятеро людей, зокрема – вагітна жінка, серед поранених – 8-річна дитина.

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