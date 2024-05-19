У Харкові знову пролунали вибухи – що відомо

У Харкові чути звуки вибухів.
У Харкові вдень 19 травня знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
"У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!", - йдеться у повідомленні.
У Харківській ОВА попереджають про загрозу повторних ударів.
Як розповів очільник ОВА Олег Синєгубов, наразі є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.
Мер Ігор Терехов зазначив, що останні два удари прийшлися по центральній частині Харкова. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян.
"Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", - наголосив він.
За його словами, є постраждалі внаслідок денного удару по Харкову.
Нагадаємо, на Харківщині окупанти завдали удару по місцю літнього відпочинку – загинули п'ятеро людей, зокрема – вагітна жінка, серед поранених – 8-річна дитина.
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