Чи є зараз загроза захоплення Харкова: відверта відповідь військових

Військовий з 92-ї бригади з позивним "Кіт" запевнив, що наразі ситуація з російським наступом на Харківщині була стабілізована.

Наразі рано говорити про загрозу оточення Харкова чи його захоплення ворогом.

Таку думку висловили військовослужбовці – заступник командира 8-ї роти 92-ї бригади на позивний "Кіт" і розвідник групи "Код 92" на позивний "Магадан" в проєкті "Спостережний пост" від кореспонденток ТСН Наталії Нагорної і Юлії Кирієнко.

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"Це питання, яке задають, мабуть, крайній тиждень всі. Я відповідаю, що зараз стабілізована ситуація і якоїсь критичної немає ситуація... В мене мама в Харкові перебуває, хоча в 22-му, на початку "повномасштабки", я сказав, щоб виїжджали, вона виїжджала, потім повернулась", – каже військовий "Кіт".

За його словами, зараз поки рано говорити про якусь важку ситуацію в районі Харкова. Розвідник групи "Код 92" на позивний "Магадан" також вважає, що зараз поки що казати про це рано.

"Це відбувається зараз декілька днів і ми не може сказати конкретно про якесь там відтягування сил. Зараз є конкретна задача по утриманню позицій, по стабілізації фронту в Харкові", – зазначив "Магадан".

"Кіт" запевнив, що Сили оборони розуміють, як діє ворог.

"Він пробує. Тобто буде успіх – він буде його розвивати", – підсумував військовий.

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Наступ на Харківщину! Бійці про те, чи став штурм окупантів несподіванкою і чи є загроза для Харкова

Раніше у ВВС написали, що українська оборона під Харковом небезпечно стоншується.

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