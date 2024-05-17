Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 29-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 18 травня, "Дніпро-1" зустрінеться з "Шахтарем" у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені" у Дніпрі. Початок гри – о 15:30.

За два тури до кінця сезону "Шахтар" (70 очок) достроково виграв 15-те чемпіонство УПЛ в історії. Наступного сезону "гірники" представлять нашу країну в Лізі чемпіонів.

"Дніпро-1" (48 очок) посідає четверте місце і продовжує боротьбу за єврокубки з "Рухом" (46) і "Поліссям" (46), які розташовуються на п'ятій та шостій позиціях відповідно. Четверта та п'ята команди УПЛ отримають право виступити у Лізі конференцій.

Пряма трансляція матчу "Дніпро-1" – "Шахтар" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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