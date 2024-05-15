"Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями в історії незалежної України

Після перемоги над "Ворсклою" у фіналі Кубка України "гірники" мають на один трофей більше, ніж "біло-сині".

Донецький "Шахтар" випередив київське "Динамо" за кількістю виграних трофеїв у всіх турнірах в історії незалежної України.

Це сталося після того, як "гірники" 15 травня здобули Кубок України, обігравши полтавську "Ворсклу" (2:1) у фінальному матчі на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Для донецького клубу це 39-й трофей за часів незалежності нашої держави, тоді як кияни мають 38.

За перемогами у чемпіонатах України перевага на боці киян – 16 титулів проти 15 у "гірників". А ось за виграними національними Кубками тепер переважають "помаранчево-чорні" – 14 трофеїв проти 13 у "біло-синіх". Також "Шахтар" і "Динамо" по 9 разів здобували Суперкубок України.

Тож за трофеями на внутрішній арені між принциповими суперниками встановився паритет – в обох тепер по 38. Але з урахуванням міжнародних турнірів "Шахтар" на один трофей попереду, оскільки 2009 року завоював Кубок УЄФА .

Нагадаємо, цього сезону підопічні Маріно Пушича оформили "золотий дубль". 11 травня "Шахтар" переміг "Динамо" (1:0) у Класичному і достроково став чемпіоном УПЛ.

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