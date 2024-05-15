"Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям в истории независимой Украины

После победы над "Ворсклой" в финале Кубка Украины "горняки" имеют на один трофей больше, чем "бело-синие".

Донецкий "Шахтер" опередил киевское "Динамо" по числу выигранных трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.

Это произошло после того, как "горняки" 15 мая завоевали Кубок Украины, обыграв полтавскую "Ворсклу" (2:1) в финальном матче на стадионе "Авангард" в Ровно.

Для донецкого клуба это 39-й трофей во времена независимости нашего государства, в то время как киевляне имеют 38.

По победам в чемпионатах Украины преимущество на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у "горняков". А вот по выигранным национальным Кубкам теперь превосходят "оранжево-черные" – 14 трофеев против 13 у "бело-синих". Также "Шахтер" и "Динамо" по 9 раз завоевывали Суперкубок Украины.

Так что по трофеям на внутренней арене между принципиальными соперниками установился паритет – у обоих теперь по 38. Но с учетом международных турниров "Шахтер" на один трофей впереди, поскольку в 2009 году завоевал Кубок УЕФА.

Напомним, в этом сезоне подопечные Марино Пушича оформили "золотой дубль". 11 мая "Шахтер" победил "Динамо" (1:0) в Классическом и досрочно стал чемпионом УПЛ.

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