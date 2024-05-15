Блинкен спел в киевском баре – реакция украинцев поразила

На фоне наступления россиян в Харьковскую область в Киев с неожиданным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, пока Америка готовит уже третий с конца апреля пакет военной помощи для Украины.

В Украину с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Сначала – официальные встречи, серьезные разговоры о нехватке ПВО и обсуждении промедления помощи от Америки, из-за которого Украина ежедневно страдает, а затем – неожиданно бар и выступление под гитару. В сети отреагировали на это по-разному.

Как украинцы комментировали эти события, кого взбудоражило, а кто поддержал выступление Блинкена в киевском баре, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Неожиданный визит Энтони Блинкена

14 мая, на фоне наступления россиян в Харьковской области, в Киев с неожиданным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, пока Америка готовит уже третий с конца апреля пакет военной помощи для Украины. А еще накануне своего визита в Киев Энтони Блинкен признал, что заблокированная в течение 7 месяцев военная помощь Украине в Конгрессе США имела свою цену. Россияне воспользовались острым дефицитом артиллерийских боеприпасов в Сил обороны Украины, ПВО и ракет-перехватчиков к уже имеющимся у нас системам противовоздушной обороны и проблемам с мобилизацией, поскольку соответствующий закон вступит в силу только 18 мая.

А все эти пробелы вылились в то, что оккупанты подвинули на Харьковщину, и север области стирают с лица земли. К слову, это уже четвертое посещение Украины Блинкеном за время полномасштабного российского вторжения. В последний раз Блинкен приезжал в сентябре 2023 года, еще до начала политической турбулентности на Капитолийском холме, в центре которой находилась блокировка дальнейшей военной поддержки Украине, когда объявил о предоставлении Киеву пакета помощи на 1 млрд долларов. О чем говорили в этот раз в своем телеграмме рассказал президент Зеленский.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена. Подробно обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, говорили о системах "Петриот" для Украины, для защиты наших городов и общин, таких как Харьков и Харьковщина. Два "петриота" для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизни от российского террора. Также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала. Спасибо американскому народу, Конгрессу США, Палате представителей, Президенту Байдену и его команде за поддержку нашей борьбы ради свободы и независимости. Мы ценим решение о продолжении поддержки США для Украины и сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно больше заработало в руках наших воинов.

Что говорит Блинкен?

Сам Блинкен на личной встрече с Зеленским в очередной раз подчеркнул, что Америка увлекается украинцами и будет поддерживать наше государство в дальнейшем, и отметил, что помощь от США наконец-то в пути.

Новый пакет помощи от США и Блинкен в столичном баре

Кроме того, вместе с визитом Блинкена в Белом доме анонсировали новый пакет помощи на 2 миллиарда долларов. Госсекретарь также подчеркнул, что США сосредоточены на поиске Patriot и других систем ПВО – уверен, что они будут переданы Украине. Но после официальных визитов и речи перед украинскими студентами Энтони Блинкен произвел фурор своим музыкальным талантом. На вечер госсекретаря США заметили в одном из столичных баров, в то время когда в столице и еще в нескольких регионах экстренно начали отключать свет из-за перегруженности системы в результате российских обстрелов. Перед тем как выйти на сцену, американское чиновник обратился к присутствующим и заметил, что понимает, какие тяжелые времена переживает украинская армия и ее народ, но хочет, чтобы они знали, что США и весь свободный мир их поддерживают.

Какую песню спел госсекретарь США?

Сам Блинкен называет себя гитаристом-любителем, а в киевском баре заиграл на гитаре и спел символическую песню "Безумные в свободном мире" канадского исполнителя Нила Янга. Выступление должностного лица особо не скрывали. В частности, комментируя выступление своего руководителя в киевском пабе, первый заместитель представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Энтони Блинкен лично убедился в несокрушимости украинского духа.

"В баре Barman Dictat в Киеве, Энтони Блинкен своими глазами убедился, что дух Украины остается несокрушимым."

Что об этом думают украинцы?

Мнения украинцев в Сети о выступлении Энтони Блинкена в киевском баре диаметрально разделились. Кого-то его выступление откровенно обидело: мол, к чему это, когда на фронте такая сложная ситуация.

Песня выбрана не случайно: кто поддержал Блинкена?

А кто-то наоборот порадовался и заметил, что реальность многослойна и далеко не всегда однозначна. И даже подметил, что выбранные Блинкеном бары не случайны, как и песня, которую он лично заиграл на сцене.

Главное – постоянная поддержка!

Но все пользователи сошлись на том, что главное – чтобы Соединенные Штаты Америки и дальше поддерживали Украину, ведь что за собой тянущее промедление мы уже видим, это признают и сами союзники.

Ранее уже говорилось, что 4 визит Блинкена в столицу Украины состоялся уже после принятия Конгрессом пакета помощи Украине на почти 61 млрд долларов. Он должен был продемонстрировать украинцам непоколебимую американскую поддержку за полгода до выборов в США, на фоне открытия РФ нового фронта в Харьковской области и предоставления Вашингтоном уже третьего с конца апреля пакета военной помощи ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Блинкен встретился с руководством государства и дал жару в пабе! Главное по визиту госсекретаря США

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