Ворскла – Шахтер: онлайн-трансляция финала Кубка Украины

В среду, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2023/24 между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".

Команды сразятся за трофей на стадионе "Авангард" в Ровно. Начало игры – в 19:00.

На пути к финалу "Ворскла" прошла "Металлист 1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) и "Полесье" (1:0). "Шахтер" добрался до решающего матча турнира благодаря победам над "Вересом" (3:0), "Викторией" (3:0) и "Черноморцем" (4:1).

"Ворскла" в третий раз в истории сыграет в финале Кубка Украины. Полтавчане завоевывали этот трофей лишь однажды – в сезоне-2008/09, одолев в финале "Шахтер" (1:0).

Для "Шахтера" это будет уже 20-й финал национального Кубка, из которых донецкий клуб выиграл 13. Последний раз "горняки" триумфовали в турнире в сезоне-2018/19, разбив в финальном поединке "Ингулец" (4:0).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Ворскла" – "Шахтер".