"Шахтер" победил "Динамо" в Классическом и досрочно стал чемпионом УПЛ (видео)

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 1:0 . Это позволило "горнякам" досрочно стать чемпионами.

В первом тайме подопечные Марино Пушича обеспечили минимальное преимущество в счете. На 29-й минуте после подачи Кевина с левого фланга Даниил Сикан слета попал мячом в руку Константина Вивчаренко – арбитр просмотрел повтор эпизода с помощью системы VAR и назначил пенальти.

Выполнить приговор взялся Георгий Судаков и на 33-й минуте низом уверенно отправил мяч в левый угол, в то время как голкипер киевлян Георгий Бущан прыгнул в другой угол.

Во втором тайме команды играли на встречных курсах, но свои моменты в голы воплотить не сумели. Следовательно, дончане удержали минимальную победу.

Благодаря победе в Классическом "горняки" досрочно обеспечили себе "золото" УПЛ. За два тура до конца чемпионата преимущество "Шахтера" (70 очков) над "Динамо" выросло до 7 баллов.

Для донецкого клуба это 15-е чемпионство в истории. Таким образом, "Шахтер" приблизился по этому показателю к "Динамо", которое остается рекордсменом чемпионата Украины с 16 выигранными титулами.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

В следующем туре "оранжево-черные" 19 мая на выезде сыграют против "Днепра-1", а "бело-синие" в тот же день примут "Кривбасс".

Добавим, что в среду, 15 мая, "Шахтер" сыграет с "Ворсклой" в финале Кубка Украины, который пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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