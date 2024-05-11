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Эксперт рассказал, когда западное оружие изменит ситуацию на поле боя

Эксперт рассказал, когда западное оружие изменит ситуацию на поле боя

Оружие стран Запада изменит ситуацию на фронте / Фото: Associated Press

ВСУ нуждаются в значительно большем количестве артиллерии, чем сейчас.

К середине лета Украина получит достаточное количество оружия, чтобы изменить ситуацию на фронте.

Таково мнение в эфире телемарафона полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.

"С нашей стороны, главные факторы, которые могут по-настоящему повлиять, это если бы действительно у нас появилось большое количество дальнобойных ракет ATACMS, с помощью которых мы наконец-то начали уничтожать логистику в первую очередь: железную дорогу и электротяги", — сказал Черник. .

Он напомнил, что Россия использует железную дорогу для обеспечения почти всех своих войск.

Кроме того, Украина скоро должна получить истребители F-16, которые создадут большие проблемы для российских Су-34 и не позволят свободнее сбрасывать бомбы на позиции сил обороны.

Черник также заявил, что ВСУ нуждаются в значительно большем количестве артиллерии, чем сейчас.

"Но, со стороны противника, как было это классическое пехотное нашествие, так и будет продолжаться, умноженное на большие артиллерийские валы", — сказал Черник.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что США после возобновления поставок помощи начали передавать ВСУ высокоточные бомбы.

"На мой взгляд, это, в первую очередь, бомбы по системе JDAM, GBU-12 и GBU-38, массой от 230 до 270 килограммов. F-16 могут брать такие бомбы до шести на борт. Это планерная бомба, которая наносит удары на 110 км", — сказал Черник.

Он предположил, что это может являться признаком подготовки к отправке Украине самолетов F-16.

"Я, конечно, где-то поднимаю планку оптимизма, не знаю, как будет в реальности, но есть такое трезвое понимание, что это может произойти", — подчеркнул Черник.

Он заявил, что российские Су-34 сбрасывают авиационные бомбы на расстоянии до 70 км от фронта, и их сбивать очень тяжело, а вот сами бомбардировщики уничтожать гораздо проще.

В частности, их можно будет сбивать ракетами AIM-120 AMRAAM с нанесением ударов до 180 км. Истребители F-16 могут брать на борт до шести таких ракет.

"Понимая, что у россиян всего-навсего 80 таких рабочих машин, если бы мы их посадили полтора-два десятка, они были бы вынуждены остановить их применение или согласиться на полное уничтожение их парка", — сказал Черник.

В 2023 году Россия поставила в строй только шесть самолетов Су-34, а начиная с февраля было уничтожено уже более десятка подобных бомбардировщиков.

У эксперта спросили, насколько далека перспектива контрнаступления Украины и от чего это зависит.

"От количества оружия. Напоминаю о прошлом году. У нас не было авиации. У нас не было дальнобойных ракет, но, все же, за полгода, на десять километров линию Суровикина прорубили. Это без этого серьезного оружия, а с этим серьезным оружием, умноженной на большое количество снарядов у нас есть перспектива", — сказал Черник.

Напомним, ранее сообщалось, что в США заявили, что помощь из нового пакета помощи уже начала поступать на фронт в Украине.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Украина получит новые поставки оружия и техники от США.

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