На Харківщині ліквідували найманця окупантів із Африки

Z-пропагандисти написали, що він пішов "захищати батьківщину".

На Харківському напрямі ліквідували найманця так званого "Африканського корпусу", який воював за окупантів.

Про це пише український журналіст Юрій Бутусов, звернувши увагу на повідомлення у Z-пабліках.

Пост у z-пабліках, на який звернув увагу Бутусов

"Цікаво, а яку таку батьківщину захищав африканець у Харківській області?", — зазначає Бутусов.

Раніше повідомлялося, що РФ залучила найманців із Африки для наступу у Харківській області.

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