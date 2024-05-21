Влада розповіла про наслідки атаки "Шахедів" на Харків

Всього постраждало чотири людини.
Внаслідок ворожої атаки на Харків троє людей отримали гостру реакцію на стрес, також є загоряння будинків та гаражів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. В усіх — гостра реакція на стрес. Є загорання приватних будинків, гаражів", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
В свою чергу мер міста Ігор Терехов заявив, на місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери.
"Є попередня інформація про удар шахедом по одному з улюблених місць відпочинку містян", - повідомив він.
Як повідомляє Суспільне, після вибухів у місті зайнялась пожежа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів в Одесі є постраждалі.
Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі пролунав вибух під час масштабної повітряної тривоги.
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