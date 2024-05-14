Дуда відповів, чи зможе Польща надати Україні системи Patriot

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не має можливості передати Україні систему Patriot. Все через те, що країна сама тільки починає отримувати замовлені декілька років тому зенітно-ракетні комплекси.

Про це пише PAP.

Дуда заявив, що Польща отримує лише перші елементи цієї системи, замовленої сім років тому.

"Сьогодні складно говорити про передавання Україні Patriot, коли ми фактично ще не маємо цієї системи в Польщі, побудованої для потреб власної оборони", – зазначив Дуда.

Водночас лідер Польщі наголосив, що країна була першою, хто надав Україні озброєння, і продовжує підтримувати Київ у військовій сфері зараз.

Додамо, Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T уже у травні.

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