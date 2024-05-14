Дуда назвав країни, які вразливі до агресії Кремля

Агресорка Росія вторгнеться до інших країни, якщо отримає перемог у війні. Що більше - новий наступ російських окупаційних військ в Україні "неминучий".

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час економічного форуму в Катарі в, повідомляє Bloomberg.

З його слів, напад на інших сусідів неминучий. Дуда наголошує, союзники по НАТО вразливі перед агресією Кремля.

"Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни. Це можуть бути країни Балтії. Можливо, це може бути Фінляндія. Можливо, Польща", - наголосив Дуда.

Окрім того, польський лідер заявив, що його країна не має можливості для передачі Україні системи Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси.

"Зараз важко говорити про надання Україні Patriot, коли ми ще не доопрацювали ці системи для потреб протиповітряної оборони Польщі", – зазначив Дуда.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо його країни. Варшава оголосила про будівництво нового укріплення на кордоні.

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