Не думала, що доживе: 83-річна жінка випустилася з університету

У США 83-річна жінка стала найстаршою випускницею Говардського університету.

Про це повідомляє WJLA-TV.

Марі Фаулер отримала докторський ступінь з богослов'я. Раніше вона здобула ступінь бакалавра і два ступені магістра в Баптистському біблійному коледжі та семінарії Мейпл-Спрінгс. Жінка сказала, що спочатку не думала, що доживе до закінчення університету.

"Я ніколи не думала, що це буде довше, ніж один семестр, тому що, зрештою, я не ходила до школи від 1959 року. Я навіть не знала, чи зможу запам'ятати інформацію", - поділилася вона.

Фаулер перевершила власні очікування, отримавши докторський ступінь за три роки: "Я хочу сказати, що ніколи не пізно. Я хочу, щоб усі усвідомили, що мені 83 роки, а це означає, що якщо я змогла це зробити, то чому б і ви не зможете?".

Вона сказала, що її батьки були головним натхненням в ухваленні рішення продовжити освіту. "Мої мама і тато народилися в епоху, коли вчитися читати і писати було незаконно", - поділилася Марі. "Ми навчили мого тата читати і писати, а також підписувати своє ім'я так, щоб йому не доводилося ставити хрестик".

Нагадаємо, раніше 106-річний американець отримав атестат середньої школи. Після восьмого класу він кинув навчання.

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