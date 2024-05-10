Президент Фінляндії назвав єдиний шлях до миру в Україні

Говорячи про перспективи вступу України до НАТО, Стубб заявив, що цей процес "є незворотним".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі єдиний шлях до миру в Україні – через поле бою.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", - наголосив Стубб.

Він наголосив, що український президент запросив лідерів низки країн на саміт миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Стубб висловив сподівання, що участь у заході візьме "якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією"

"Це також може статися непомітно", - наголосив лідер Фінляндії та додав, що зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Також він назвав "незворотним" процесом перспективи вступу України до НАТО.

Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав "мирний план" Китаю, бо "Європа на боці війни".

Читайте також: