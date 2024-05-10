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Як приготувати котлети в духовці

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
269 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
105
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати котлети в духовці

Котлети у духовці / Фото: Credits

Чудовий спосіб приготувати багато соковитих котлет, не стоячи біля плити – це запекти в духовці. Вони виходять кориснішими, ніж смажені на сковороді. Підготуйте фарш, сформуйте котлети та відправте їх у духовку.

Інгредієнти

свинина (фарш)
700 г
яловичина (фарш)
300 г
яйця
1 шт.
картопля
2 шт.
цибуля ріпчаста
3 шт.
часник
3 зубчики
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю та цибулю очистіть і помийте. Картоплю натріть на дрібну тертку, цибулю дрібно наріжте, часник видавіть через прес.
  2. У миску викладіть свинячий і яловичий фарші. Додайте до них яйце, картоплю, цибулю, часник, перець та сіль. Перемішайте та відбийте.
  3. Сформуйте котлети однакового розміру, викладіть на деко, застелене пергаментом і змащене олією.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням обваляйте в борошні або панірувальних сухарях.
  • Фарш можна використовувати будь-який.

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