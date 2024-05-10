Як приготувати котлети в духовці

Чудовий спосіб приготувати багато соковитих котлет, не стоячи біля плити – це запекти в духовці. Вони виходять кориснішими, ніж смажені на сковороді. Підготуйте фарш, сформуйте котлети та відправте їх у духовку.
Інгредієнти
- свинина (фарш)
- 700 г
- яловичина (фарш)
- 300 г
- яйця
- 1 шт.
- картопля
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 3 шт.
- часник
- 3 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю та цибулю очистіть і помийте. Картоплю натріть на дрібну тертку, цибулю дрібно наріжте, часник видавіть через прес.
- У миску викладіть свинячий і яловичий фарші. Додайте до них яйце, картоплю, цибулю, часник, перець та сіль. Перемішайте та відбийте.
- Сформуйте котлети однакового розміру, викладіть на деко, застелене пергаментом і змащене олією.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
- За бажанням обваляйте в борошні або панірувальних сухарях.
- Фарш можна використовувати будь-який.
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