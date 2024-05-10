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Как приготовить котлеты в духовке

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
269 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
39
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить котлеты в духовке

Котлеты в духовке / Фото: Credits

Отличный способ приготовить много сочных котлет не стоя у плиты – это запечь их в духовке. Они получаются более полезными, чем жареные на сковороде. Подготовьте фарш, сформируйте котлеты и отправьте их в духовку.

Ингредиенты

свинина (фарш)
700 г
говядина (фарш)
300 г
яйца
1 шт.
картофель
2 шт.
лук репчатый
3 шт.
чеснок
3 зубчика
перец черный молотый
соль
  1. Картофель и лук очистите и помойте. Картофель натрите на мелкую терку, лук мелко нарежьте, а чеснок выдавите через пресс.
  2. В миску выложите свиной и говяжий фарш. Добавьте к нему  яйцо, картофель, лук, чеснок, перец и соль. Перемешайте и отбейте. 
  3. Сформируйте котлеты одинакового размера, выложите на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию обваляйте в муке или панировочных сухарях.
  • Фарш можно использовать любой.

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