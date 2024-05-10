Как приготовить котлеты в духовке

Отличный способ приготовить много сочных котлет не стоя у плиты – это запечь их в духовке. Они получаются более полезными, чем жареные на сковороде. Подготовьте фарш, сформируйте котлеты и отправьте их в духовку.
Ингредиенты
- свинина (фарш)
- 700 г
- говядина (фарш)
- 300 г
- яйца
- 1 шт.
- картофель
- 2 шт.
- лук репчатый
- 3 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- перец черный молотый
- соль
- Картофель и лук очистите и помойте. Картофель натрите на мелкую терку, лук мелко нарежьте, а чеснок выдавите через пресс.
- В миску выложите свиной и говяжий фарш. Добавьте к нему яйцо, картофель, лук, чеснок, перец и соль. Перемешайте и отбейте.
- Сформируйте котлеты одинакового размера, выложите на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.
Советы:
- По желанию обваляйте в муке или панировочных сухарях.
- Фарш можно использовать любой.
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