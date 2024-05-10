В Москве салют до 9 мая запустили прямо в толпу (видео)

На видео из Сети видно, как люди убегают от огненных частиц.
На юго-востоке Москвы салют до 9 мая запустили прямо в толпу людей. В результате инцидента пострадал человек, который убегал от горящих частиц.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Во время салюта ко Дню Победы в московском районе Кузьминки один из зарядов разорвался слишком низко и осыпал толпу людей, наблюдавших за праздничным фейерверком.
На опубликованных в Сети видео видно, как люди бегут с места запуска салюта.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадала девушка. Она подвернула ногу, когда убегала от огненных частиц салюта. Девушке оказала помощь "скорая".
Сообщается, что с ожогами к медикам никто не обращался.
К слову, аналитики Института изучения войны оценили речь президента РФ Владимира Путина по случаю 9 мая. Они пришли к выводу, что Путин использовал речь, чтобы повторить нарративы о войне Запада против России и абсурдно приравнять угрозу со стороны нацистской Германии к угрозе для Украины.
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