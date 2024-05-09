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Марш "победобесия" в Мариуполе: как россияне вернули город в СССР (фото, видео)

Марш "победобесия" в Мариуполе: как россияне вернули город в СССР (фото, видео)

Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Оккупационные власти в Мариуполе продолжают насаждать советскую символику и пропаганду.

Россияне в день "победобесия" 9 мая превратили захваченный Мариуполь в машину времени в СССР. Весь город оклеен советскими флагами и георгиевскими лентами.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Советскими плакатами завешены даже аварийные дома, ремонтировать которые псевдовласть не торопится. Вместо восстановления инфраструктуры оккупанты сосредоточились на идеологической обработке населения.

Марш
Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

У Драмтеатра прошел автопробег под советские песни. Машины были увешаны флагами СССР, так называемых "ДНР" и России. А на капоты автомобилей приклеили портреты российского диктатора Путина.

Марш
Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

На Левобережье людей собрали у памятника "пушки". Все это на фоне уничтоженного россиянами бульвара Меотиды.

Марш
Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет
Марш
Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет
Марш
Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет
Марш
Марш "победобеседания" в Мариуполе

Особенно циничным является использование детей в пропагандистских целях. В учебных заведениях продолжаются пропагандистские "патриотические мероприятия". Дети играют на гармошках, одетые в пионерские пилотки. Всем нацепили георгиевские ленты.

Марш "победобесия" в Мариуполе: как россияне вернули город в СССР

Марш "победобесия" в Мариуполе: как россияне вернули город в СССР

В городских дворцах культуры их заставляют танцевать в советской форме и с флагами СССР. Таким образом оккупанты пытаются привить молодому поколению ностальгию по тоталитарному прошлому.

"Подобесие" стало главной идеологией российских захватчиков. Под прикрытием лозунгов о "большой победе" они оправдывают свои преступления в Украине. Мариуполь, ставший символом страданий и разрушений, оккупанты превращают в декорацию для своих пропагандистских шоу.

Ранее сообщалось, что мариупольцы жалуются на открытую рекламу наркотиков в местных группах. Этот бизнес покрывают и сами оккупанты, а люди открыто говорят, что местная "полиция в судьбе".

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