Марш "победобесия" в Мариуполе: как россияне вернули город в СССР (фото, видео)

Оккупационные власти в Мариуполе продолжают насаждать советскую символику и пропаганду.

Россияне в день "победобесия" 9 мая превратили захваченный Мариуполь в машину времени в СССР. Весь город оклеен советскими флагами и георгиевскими лентами.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Советскими плакатами завешены даже аварийные дома, ремонтировать которые псевдовласть не торопится. Вместо восстановления инфраструктуры оккупанты сосредоточились на идеологической обработке населения.

Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

У Драмтеатра прошел автопробег под советские песни. Машины были увешаны флагами СССР, так называемых "ДНР" и России. А на капоты автомобилей приклеили портреты российского диктатора Путина.

Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

На Левобережье людей собрали у памятника "пушки". Все это на фоне уничтоженного россиянами бульвара Меотиды.

Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Марш "победобеседания" в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Марш "победобеседания" в Мариуполе

Особенно циничным является использование детей в пропагандистских целях. В учебных заведениях продолжаются пропагандистские "патриотические мероприятия". Дети играют на гармошках, одетые в пионерские пилотки. Всем нацепили георгиевские ленты.

Марш "победобесия" в Мариуполе: как россияне вернули город в СССР

В городских дворцах культуры их заставляют танцевать в советской форме и с флагами СССР. Таким образом оккупанты пытаются привить молодому поколению ностальгию по тоталитарному прошлому.

"Подобесие" стало главной идеологией российских захватчиков. Под прикрытием лозунгов о "большой победе" они оправдывают свои преступления в Украине. Мариуполь, ставший символом страданий и разрушений, оккупанты превращают в декорацию для своих пропагандистских шоу.

Ранее сообщалось, что мариупольцы жалуются на открытую рекламу наркотиков в местных группах. Этот бизнес покрывают и сами оккупанты, а люди открыто говорят, что местная "полиция в судьбе".

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