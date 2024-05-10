У Москві салют до 9 травня запустили просто у натовп (відео)

На відео з Мережі видно, як люди тікають від вогняних частинок.

На південному сході Москви салют до 9 травня запустили просто у натовп людей. Внаслідок інциденту постраждала людина, яка тікала від палаючих частинок.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Під час салюту до Дня Перемоги у московському районі Кузьминки один із зарядів розірвався надто низько і обсипав натовп людей, які спостерігали за святковим феєрверком.

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На опублікованих у Мережі відео видно, як люди тікають з місця запуску салюту.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждала дівчина. Вона підвернула ногу, коли тікала від вогняних частинок салюту. Дівчині надала допомогу "швидка".

Повідомляється, що з опіками до медиків ніхто не звертався.

У Москві салют до Дня Перемоги запустили по натовпу – відео

До слова, аналітики Інституту вивчення війни оцінили промову президента РФ Володимира Путіна з нагоди 9 травня. Вони дійшли висновку, що Путін використав промову, щоб повторити наративи про війну Заходу проти Росії та абсурдно прирівняти загрозу з боку нацистської Німеччини до загрози для України.

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