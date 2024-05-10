Повернення українських чоловіків додому: влада Угорщини зробила заяву

Угорщина не видаватиме Україні біженців, зокрема, чоловіків призовного віку. Українці самі вирішуватимуть, повертатися їм чи ні.

Про це заявив віце-прем'єр Угорщини Жолт Сім'єн, пише atv.hu.

З його слів, кожен біженець з України в Угорщині — це вільна людина, яка сама вирішувами, чи залишатися їй тут, переїхати на Захід чи повернутися назад.

"Угорщина не видаватиме біженців до України. Кожен біженець з України перебуває в повній безпеці в нашій країні, і він отримує всю необхідну допомогу, чи то угорець, чи то українець", – сказав він.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, чи може Україна вдатися до примусу щодо питання повернення військовозобов'язаних до України.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

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