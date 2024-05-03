Повернення українських чоловіків додому: в Чехії зробили заяву

Чехія не підтримує тих українців призовного віку, які намагаються уникнути військового призову. Наразі в країні перебуває 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист через війну в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє видання Novinky.

"Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку", – сказав Ліпавський.

Можливості Праги обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення

"Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила", - наголошує експертка з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова.

З її слів, теоретичний вихід може бути в тому, що Київ надсилає повістку, а за кордоном особа її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Шляхом може бути і обмеження у видаванні паспортів. Втім, оскільки термін дії паспорта десять років, т очікувати масового повернення українців на батьківщину не варто.

"Кожен українець, який має у нас тимчасовий захист, зобов’язаний підтвердити це дійсним проїзним документом, де він має тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф до п’яти тисяч крон і можливість адміністративного провадження з метою депортації", - сказав речник Управління зовнішньої поліції Йозеф Урбан.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, чи може Україна вдатися до примусу у питанні повернення військовозобов'язаних до України.

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