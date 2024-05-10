Орбан підтримав "мирний план" Китаю, бо "Європа на боці війни"

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує так "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Будапешті, пише Hirado.

"Сьогодні Європа на боці війни. Єдиним винятком є ​​Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів, а також підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир", - заявив Орбан.

З його слів, Пекін є одним зі стовпів нового світового порядку. Мовляв, саме тому Будапешт підтримує мирну ініціативу, представлену лідером КНР.

Нагадаємо, раніше у МЗС Китаю заявили, що переговори з Росією будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Мовляв, Пекін готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами".

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