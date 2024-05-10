Путин пытается приравнять Украину к нацистской Германии: ISW – о 9 мая

Глава Кремля использовал свою речь в День Победы, чтобы повторить нарративы о войне Запада против России и абсурдно приравнять угрозу со стороны нацистской Германии к угрозе для Украины.

Президент России Владимир Путин использовал свою речь по случаю Дня Победы 9 мая для подтверждения своей веры в то, что Запад пытается стереть вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин во время парада ко Дню Победы заявил, что "они", имея в виду Запад, пытаются "исказить" правду о Второй мировой войне и "уничтожить" память о советском героизме и жертвенности.

Президент РФ также заявил, что попытки Запада якобы переписать историю Второй мировой войны и якобы поддержка "нацизма" в Украине – часть более широких усилий Запада по разжиганию межэтнических и межрелигиозных конфликтов во всем мире.

Путин сказал, что если бы Запад хотел забыть уроки Второй мировой войны, то Россия помнит, что Советский Союз решил "судьбу человечества" во время битв "от Мурманска до Кавказа и Крыма".

"Путин также использовал свои речи в День Победы 2023 и 2022 годов, чтобы повторить существующие нарративы о войне Запада против России и абсурдно приравнять угрозу со стороны нацистской Германии к угрозе для Украины", — отмечают аналитики.

По оценкам Института изучения войны, готовность Путина неоднократно подчеркивать вымышленные усилия Запада пренебречь вкладом Советского Союза в победу над нацистской Германией свидетельствует об искренней вере президента РФ, что это настоящая угроза наследию СССР и, как следствие, современной России.

Путин пытается реабилитировать краткий союз СССР с нацистской Германией

Отмечается, что эта убежденность согласуется с неоднократными попытками Путина переписать и реабилитировать агрессию Советского Союза против Польши, краткий союз СССР с нацистской Германией и преступления, совершенные против собственного народа до, во время и после Второй мировой войны.

В то же время, российский диктатор использовал речь в День Победы, чтобы представить свое государство как бастион в борьбе с нацизмом. Путин заявил, что Россия никогда не умаляла вклад других государств альянса во Вторую мировую войну, и отметил мужество военнослужащих альянса, борцов сопротивления и народа Китая, которые боролись против агрессии Японии.

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Глава Кремля заявил, что Россия сделает все возможное для недопущения глобального конфликта, но в то же время никому не позволит угрожать стране. Путин назвал вторжение в Украину "тяжелым переходным периодом", который Россия должна пройти, и частью большой исторической борьбы РФ против нацизма.

Кремль использует мифы о Второй мировой войне для внутренней поддержки вторжения в Украину

"Кремль регулярно ссылается на мифы о Второй мировой войне, чтобы создать внутреннюю поддержку для своего вторжения в Украину и представить свое завоевание Украины как часть более широкого экзистенциального конфликта с Западом", – говорится в отчете ISW.

Там также оценивают, что риторические попытки Путина представить Россию как жертву нацистской агрессии и лидера ее мнимой антинацистской коалиции проходят тонкую границу, которая, по ожиданиям президента РФ, может понравиться как его ультранационалистическому кругу, так и более широкому российскому населению.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия нанесла массированный удар по Украине, после которого президент Владимир Зеленский назвал Путина "нацистом".

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