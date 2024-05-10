Украина в ОБСЕ объяснила, в чем родство нацистов и современной России

В основе современного рашизма и родственного ему нацизма лежит неуважение к человеческому достоинству и жизни, а каждая новая смерть украинца лишь увеличивает пропасть между российским режимом и теми, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом.

Об этом заявила временно поверенная по делам Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова, передает Укринформ.

"Как бы ни называлась идеология — нацизм, фашизм, сталинизм или рашизм — в их основе всегда лежит неуважение к человеческому достоинству и жизни. Именно поэтому, какой бы длины ленты ни были на груди российских лидеров, это не делает их ближе к героям, которые боролись с агрессором 80 лет назад. Напротив, каждый убитый в Украине еще больше увеличивает пропасть между ними и теми, кто отдал свою жизнь за десятилетие нашей свободы и мира», – подчеркнула Кувшинникова.

Она также проинформировала собравшихся, что российские захватчики не останавливают свои обстрелы мирных украинских городов и делали это даже на Пасху.

"Что бы мы ни слышали о свободе вероисповедания и церкви от кремлевских посланников, однако Россия забыла главную Божью заповедь — не убий! В общем, только за прошедшую неделю украинские города были обстреляны более 380 раз. И это происходит ежедневно на этой войне. Например, даже в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне Путин санкционировал очередную массированную ракетную атаку на Украину.

Она также отметила, что "тирания всегда пытается использовать демократические институты для самолегитимации".

"Лишь несколько дней назад российские власти в очередной раз попытались создать для всего мира и собственных граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил Российскую Федерацию в государство-агрессорку, а правящий режим — в диктатуру. Но учитывая тяжесть совершенных преступлений и действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, нет никаких правовых оснований для признания его демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", – заявила украинская дипломатка.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин восстанавливает в России еще одну традицию Третьего рейха.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Британии сравнил современную Россию с нацистской Германией.

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