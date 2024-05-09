В Варшаве украинки устроили громкий прием российскому послу "в честь" 9 мая (видео)

Десятки украинских женщин в четверг, 9 мая, собрались у памятника советским солдатам в Варшаве, чтобы встретили посла России Сергея Андреева, который по традиции приехал положить венок к мемориалу. Украинки в белой окровавленной одежде с надписями украинских городов, которые оккупанты пытаются сравнять с землей, сопровождали российскую делегацию криками и возгласами "террористы" и "фашисты".

Об этом пишет Укринформ.

Российский посол прибыл в сопровождении большого количества охранников и под присмотром полиции. Андреев возложил цветы к памятнику и быстро ретировался с места событий.

У памятника также собралась небольшая группа пророссийских активистов и дипломатических представителей России и Беларуси. Они устроили небольшой митинг у мемориала, во время которого призвали Польшу не вмешиваться в войну с Украиной и улучшить отношения с РФ.

Польские и зарубежные журналисты, освещавшие это событие, спросили российского посла, почему Россия убивает невинных украинцев.

"Россия не убивает невиновных", – коротко ответил Андреев.

Когда посла попросили объяснить зверские убийства мирных жителей Бучи, он возразил, что "это была инсценировка".

Журналисты отметили, что охрана Андреева жестко отталкивала репортеров и называла их провокаторами, что привело к небольшой стычке.

Помешать российскому послу провести очередной спектакль по "чествованию памяти" пытались с самого утра 9 мая. На площади, ведущей к памятнику, неизвестные сделали для посла "красную дорожку" – разлили бутафорскую "кровь" и положили "кости", чтобы он был вынужден идти "по крови и костям убитых украинцев". Однако правоохранители помешали активистам совершить эту акцию и расчистили площадь до приезда Андреева.

В комментарии журналистам одна из участниц акции, Эмма Загинайко, рассказала, что их действия – это голос женщин, которій звучит, чтобы мир не забывал о трагедии Украины.

"Цель нашей акции – чтобы нас услышали, чтобы о нас не забыли, чтобы наш голос в цивилизованном мире был громким", – подчеркнула активистка.

#Warszawa : под obelisk на terenie Cmentarza Mauzóleum Żołnierzy Radzieckych przy ул. Żwirki и Wigury przybył z kwiatami ambasador Rosji Siergiej Andriejew. На miejscu jest też grupa protestujących



Justyna Mur/Biełsat pic.twitter.com/1cA7r6tolx — Biełsat (@Bielsat_pl) May 9, 2024

Напомним, в Мариуполе состоялся марш "победобеседания". Оккупационные власти в Мариуполе продолжают насаждать советскую символику и пропаганду.

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