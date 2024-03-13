В ГУР ответили, готовят ли россиянам "подарки" к 9 мая (видео)

Не под конкретные даты, но плановая работа украинских сил безопасности и обороны будет продолжаться, отметил представитель украинской разведки.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что за годы войны РФ против Украины ГУР провело уже сотни специальных операций, и их реализация не останавливается. Спецслужба становится только более эффективной, сильной и расширяется.

Об этом говорилось в новом проекте "Высокий кабинет" на телеканале FREEДОМ.

Юсов рассказал, какой ресурс остается у РФ для влияния внутри Украины, а также об украинском сопротивлении на временно оккупированных территориях.

Относительно "подарков" до 9 мая представитель ГУР отметил: плановая работа украинских сил безопасности и обороны будет продолжаться.

"Безусловно. Европа вспоминает о великой войне, о трагедии Второй Мировой войны, о преступлениях и о тех жертвах и мирного населения, и солдат, которые боролись с фашизмом и нацизмом. Для современных нацистов и фашистов перевернута правда – она другая. Мы знаем, что там проходит и пройдет 9 мая. Не под конкретные даты, но плановая работа украинских Сил безопасности и обороны будет продолжаться", — сказал Юсов.

Отметим, что Россия продолжает охоту на президента Владимира Зеленского, которого Путин пытался убить более 10 раз. Также целью являются члены правительства и руководители украинских спецслужб, в частности главный разведчик Кирилл Буданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БУДАНОВА ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ! Всплыла вся правда о покушениях на главного разведчика Украины!

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