У ГУР відповіли, чи готують росіянам "подарунки" до 9 травня (відео)

Не під конкретні дати, але планова робота українських Сил безпеки та оборони триватиме, зазначив представник української розвідки.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що за роки війни РФ проти України ГУР провело вже сотні спеціальних операцій, і їхня реалізація не зупиняється. Спецслужба стає лише ефективнішою, сильнішою і розширюється.

Про це йшлося в новому проекті "Високий кабінет" на телеканалі FREEДОМ.

Юсов розповів, який ресурс залишається у РФ для впливу всередині України, а також про український опір на тимчасово окупованих територіях.

Щодо "подарунків" до 9 травня представник ГУР зазначив: планова робота українських Сил безпеки та оборони триватиме.

"Безумовно. Європа згадує про велику війну, про трагедію Другої Світової війни, про злочини і про ті жертви і мирного населення, і солдатів, які боролися з фашизмом і нацизмом. Для сучасних нацистів і фашистів перевернута правда – вона інша. Ми знаємо, що там відбувається і відбуватиметься 9 травня. Не під конкретні дати, але планова робота українських Сил безпеки та оборони триватиме", – сказав Юсов.

Зазначимо, що Росія продовжує “полювання” на президента Володимира Зеленського, якого Путін намагався вбити понад 10 разів. Також ціллю є члени уряду та керівники українських спецслужб, зокрема головний розвідник Кирило Буданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДАНОВА НАМАГАЛИСЯ ВБИТИ! Спливла вся правда про замахи на головного розвідника України!

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