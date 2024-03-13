Чи підтверджено загибель Пригожина: несподівана заява речника ГУР

Достовірних фактів, які б могли підтверджувати, що колишній ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув, немає.

Про це заявив у коментарі телеканалу Freedom речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Нових даних про це [загибель Пригожина] немає. І фактів, які б дозволили стверджувати, що Пригожин мертвий, станом на сьогодні [теж] немає", – несподівано зауважив він.

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Раніше очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони в інтерв'ю Financial Times теж порадив не поспішати з висновками щодо смерті ватажка ПВК "Вагнер".

"Немає жодного доказу того, що він мертвий", – відповів він на запитання журналіста.

Як повідомлялося раніше, приватний літак Пригожина впав на землю в Тверській області РФ 23 серпня 2023 року. Ніхто з 10 осіб, які перебували на борту, не вижив у катастрофі. Серед загиблих під час польоту, окрім самого Євгена Пригожина, називали командира цього угруповання найманців Дмитра Уткіна на прізвисько “Вагнер”.

Досі незрозуміло, чому сталася катастрофа. Раніше президент РФ Володимир Путін висловив припущення, яке поширили російські пропагандисти, що пасажири літака могли самі підірвати гранату в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Західна преса припускає, що за катастрофою стоїть, власне, Володимир Путін, який хотів покарати Пригожина за його бунт, відомий як “марш на Москву”.

Нагадаємо, у Тверcькій області Росії на місці авіакатастрофи, в якій начебто розбився Євген Пригожин, встановили меморіал, яким вшановують “російського богатиря” і “творця найсильнішої армії світу”.

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