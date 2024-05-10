Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Стубб заявил, что этот процесс "необратим".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас единственный путь к миру в Украине – через поле боя.

Такое мнение он высказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После разговора с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", — подчеркнул Стубб.

Он подчеркнул, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Стубб выразил надежду, что участие в мероприятии примет "больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией"

"Это тоже может произойти незаметно", — подчеркнул лидер Финляндии и добавил, что сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

Также он назвал "необратимым" процессом перспективы вступления Украины в НАТО.

Напомним, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал "мирный план" Китая, потому что "Европа на стороне войны".

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