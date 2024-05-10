В Сумах раздались взрывы утром 10 мая во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Сумах слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", – говорится в заявлении.

Заметим, что за 20 мин. до этого в Воздушных силах ВСУ информировали об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении и предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.

К слову, в ночь на 10 мая россияне устроили атаку дронами Shahed и ракетами по Украине: враг выпустил 10 беспилотников две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

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