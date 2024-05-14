Дуда назвал страны, которые уязвимы к агрессии Кремля

Агрессорка Россия вторгнется в другие страны, если одержит победы в войне. Что больше – новое наступление российских оккупационных войск в Украине "неизбежно".

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время экономического форума в Катаре , сообщает Bloomberg.

По его словам, нападение на других соседей неизбежно. Дуда отмечает, что союзники по НАТО уязвимы перед агрессией Кремля.

"Если им удастся победить в Украине, если им удастся достичь своих целей, они нападут на другие страны. Это могут быть страны Балтии. Может быть, это может быть Финляндия. Может быть, Польша", — подчеркнул Дуда.

Кроме того, польский лидер заявил, что у его страны нет возможности для передачи Украине системы Patriot, поскольку одна только начинает получать заказанные комплексы.

"Сейчас сложно говорить о предоставлении Украине Patriot, когда мы еще не доработали эти системы для нужд противовоздушной обороны Польши", — отметил Дуда.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Беларусь имеет все более агрессивные намерения в отношении его страны. Варшава объявила о строительстве нового укрепления на границе.

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