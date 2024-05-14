Дуда ответил, сможет ли Польша предоставить Украине систему Patriot

Сегодня сложно говорить о передаче Украине Patriot.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у его страны нет возможности передать Украине систему Patriot. Все потому, что страна одна только начинает получать заказанные несколько лет назад зенитно-ракетные комплексы.
Об этом пишет PAP.
Дуда заявил, что Польша получает только первые элементы этой системы, заказанной семь лет назад.
"Сегодня сложно говорить о передаче Украине Patriot, когда мы фактически еще не имеем этой системы в Польше, построенной для нужд собственной обороны", – отметил Дуда.
В то же время, лидер Польши подчеркнул, что страна была первой, кто предоставил Украине вооружение, и продолжает поддерживать Киев в военной сфере сейчас.
Добавим, что Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в мае.
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