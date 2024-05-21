Такер Карлсон после интервью с Путиным трудоустроился в России: что известно

Скандальный американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, начал вести свое шоу на российском телевидении. Шоу TUCKER показывают в эфире телеканала "Россия 24".

Об этом сообщает пропагандистский ресурс URA.RU, пишет Институт массовой информации.

Согласно сообщению, шоу TUCKER является общим проектом YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "России 24". Первый выпуск посвящен клещам и болезни Лайма. Карлсон в течение эфира общается с экспертом по проблеме распространения заболевания.

Фото: Телеграмм "Радио Свобода"

Напомним, в феврале скандальный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина. 5-минутный анонс их разговора поднял на уши людей по всему миру. Но полное интервью точно пошло не по плану, и даже пророссийский журналист едва выдержал Путина. В течение двух часов Карлсон был растерян и не мог перебить диктатора, когда тот откровенно лгал, путал фамилии и рассказывал о теории заговоров. Детали – в материале по ссылке.

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