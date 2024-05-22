УЄФА визначив місця проведення фіналів єврокубків у сезоні-2025/26

Вирішальний матч Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться на "Пушкаш-Арені" у Будапешті.

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначився з господарями фінальних матчів єврокубкових турнірів у сезоні-2025/26.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться на "Пушкаш-Арені" у Будапешті.

Рішення про фінал ЛЧ сезону-2026/27 буде ухвалено до вересня, оскільки УЄФА чекає на інформацію від Федерації футболу Італії про плани реконструкції стадіону "Сан-Сіро" в Мілані.

Фінал Ліги Європи-2025/26 відбудеться на "Бешикташ Парк" у Стамбулі. Ця ж арена прийме вирішальний матч Ліги конференцій-2026/27.

Право провести ще два фінальні матчі єврокубків отримала Німеччина. Лейпциг став господарем фіналу Ліги конференцій-2025/26, а Франкфурт прийме фінал Ліги Європи-2026/27.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні – дортмундська "Боруссія" позмагається з мадридським "Реалом". А вирішальний матч наступного сезону ЛЧ прийме "Альянц-Арена" в Мюнхені.

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