По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка причина

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
По всій території України була оголошена повітряна тривога через зліт у Росії винищувача МіГ-31К.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили, що був зафіксований зліт одного МіГ-31К з аеродрому Астрахані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції показали наслідки удару по Харківщині.
Крім того, ми раніше інформували, що під час обстрілу Харкова постраждав міський транспорт.
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