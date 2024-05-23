По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка причина

По всій території України була оголошена повітряна тривога через зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що був зафіксований зліт одного МіГ-31К з аеродрому Астрахані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції показали наслідки удару по Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що під час обстрілу Харкова постраждав міський транспорт.

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