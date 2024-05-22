Через ворожий обстріл у Сумах зникло світло

Місто Суми лишилось без електропостачання через ворожу атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко.

"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію", - йдеться у повідомленні.

Він заявив, що наразі тривають роботи з відновлення постачання. Першими будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

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