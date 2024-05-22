Євросоюз готується до введення ембарго на російський скраплений газ

Країнам ЄС потрібно кілька тижнів, щоб напрацювати наступний набір санкцій стосовно РФ.

Європейський союз розпочне оцінку потенційних санкцій проти Росії, зокрема введення ембарго на постачання до країн Європи російського скрапленого природного газу (СПГ).

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Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що країнам ЄС потрібно кілька тижнів, щоб напрацювати наступний набір санкцій стосовно РФ. Європейські дипломати повідомили виданню, що наразі загалом підтримуються нові обмеженні проти РФ, включаючи обмеження російського експорту СПГ, що може бути вперше запроваджено.

Наразі Бельгія, Німеччина та Франція звернулись до Єврокомісії з проханням дати оцінку, чи вдарить ембарго на російський СПГ сильніше по економіці РФ, ніж по економіці ЄС.

Один з дипломатів у розмові з журналістами заявив, що є "широка підтримка, але в основному — питання". Він додав, що відповідний пакет обговорюється, оскільки "раніше не робили нічого подібного", маючи на увазі обмеження щодо СПГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, попри санкції, закуповує на Заході деталі для військових літаків.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина підтримала заборону на постачання до Євросоюзу російського зрідженого газу.

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