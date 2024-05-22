Евросоюз готовится к вводу эмбарго на российский сжиженный газ

Странам ЕС нужно несколько недель, чтобы выработать следующий набор санкций в отношении РФ.

Европейский союз начнет оценку потенциальных санкций против России, в том числе введение эмбарго на поставки в страны Европы российского сжиженного природного газа (СПГ).

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Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что странам ЕС нужно несколько недель, чтобы выработать следующий набор санкций в отношении РФ. Европейские дипломаты сообщили, что в настоящее время в целом поддерживаются новые ограничения против РФ, включая ограничение российского экспорта СПГ, которое может быть впервые введено.

Пока Бельгия, Германия и Франция обратились в Еврокомиссию с просьбой дать оценку, ударит ли эмбарго на российский СПГ сильнее по экономике РФ, чем по экономике ЕС.

Один из дипломатов в разговоре с журналистами заявил, что есть "широкая поддержка, но в основном вопрос". Он добавил, что соответствующий пакет обсуждается, поскольку "ранее не делали ничего подобного", имея в виду ограничения по СПГ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия, несмотря на санкции, закупает на Западе детали для военных самолетов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия поддержала запрет на поставку в Евросоюз российского сжиженного газа.

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