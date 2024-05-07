Bloomberg: новый пакет санкций ЕС затронет 11 судов России

Европейская комиссия предложила ввести ограничения в отношении 11 судов, способствующих способности России вести полномасштабную войну против Украины. Такое решение может быть принято в следующем пакете санкций против РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Если предложенные меры будут приняты государствами-членами ЕС, то для российских кораблей будет закрыт доступ к европейским портам и якорным зонам, а также усложнится логистика для эксплуатации этих судов.

Среди судов, которые могут попасть под санкции, четыре топливных танкера, два танкера для нефти, два газохранилища, которые используются в проекте ПАО "Новатек" по перевалке сжиженного газа на полуострове Камчатка, и грузовое судно.

Одним из них является танкер под названием Andromeda Star, потерпевший крушение во время пребывания в Балтийском море и у которого была недействительная европейская страховка.

Предложения являются частью усилий ЕС по прекращению возможностей Москвы обходить ограничение цен на российскую нефть с помощью теневого флота и ограничение деятельности судов, участвующих в транспортировке товаров, приносящих доход российской военной машине, особенно в секторах, находящихся под санкциями.

Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "бункирование, услуги по снабжению судов, услуги по смене экипажа, услуги по погрузке и разгрузке грузов, фендеринг и услуги буксиров".

Европейским поставщикам также будет запрещено заниматься передачей грузов с судна на судно.

Санкции, среди прочего, усложнят получение топлива для этих судов, но меры ЕС все равно не так жестки, как ограничения от Минфина США в отношении нескольких таких же судов.

В рамках того же пакета санкций, который стал бы 14-м по счету, Еврокомиссия также предложила ввести санкции против нескольких СПГ-проектов и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Европейским экспортерам будет предложено усилить контроль в торговой практике, и против них могут быть приняты меры, если они не смогут предотвратить обход критически важных товаров из-за отсутствия проверок.

Санкции ЕС должны быть единогласно одобрены 27 государствами-членами блока и пакет еще может измениться до того, как он будет окончательно утвержден.

Напомним, в санкционном списке ЕС должен оказаться медиаресурс Медведчука.

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