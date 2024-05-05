В санкционном списке ЕС должен оказаться медиаресурс Медведчука

По данным чешских спецслужб, медиаплатформа Голос Европы (Voice of Europe) пыталась повлиять на европейские выборы. Поэтому правительство премьер-министра Петра Фиалы внесло ее в национальный список санкций.

Об этом пишет Seznam Zpravy.

"ЕС наложит санкции на медиаплатформу Voice of Europe, которую связывают с Виктором Медведчуком. Voice of Europe уличили в причастности к попытке российского вмешательства в выборы в Европейский парламент", — передает издание.

Как заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, ограничения в отношении "Голоса Европы" войдут в 14-й пакет европейских санкций против России, над которыми уже ведется работа в ЕС.

Также в список санкций могут попасть сам бывший предатель, лидер ныне запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кум президента РФ Путина Виктор Медведчук и его соратник Артем Марчевский, который и является руководителем Voice of Europe. С таким предложением выступает Чехия.

Как отметила Юрова, она пока не знает, попадут ли Медведчук и Марчевский под санкции, но Voice of Europe точно будет в 14 санкционном пакете.

Напомним, YouTube удалил из канала "Голос Европы" почти все видео из-за манипуляций и пропаганды. Однако аккаунт на платформе X все еще работает. Также работает и англоязычный сайт Voice of Europe, где почти все материалы, так или иначе, касаются российско-украинской войны.

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