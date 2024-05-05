У санкційному списку ЄС має опинитися медіаресурс Медведчука

За даними чеських спецслужб, медіаплатформа "Голос Європи" (Voice of Europe) намагалася вплинути на європейські вибори. Тому уряд прем’єр-міністра Петра Фіали вніс її до національного списку санкцій.

Про це пише Seznam Zpravy.

"ЄС накладе санкції на медіаплатформу Voice of Europe, яку пов'язують з Віктором Медведчуком. Voice of Europe викрили у причетності до спроби російського втручання у вибори до Європейського парламенту", — передає видання.

Як заявила, віце-президентка Єврокомісії Вера Юрова, обмеження щодо "Голоса Європи" увійдуть до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії, над якими вже ведеться робота у ЄС.

Також до переліку санкцій можуть потрапити сам колишній зрадник, лідер нині забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук та його соратник Артем Марчевський, який і є керівником Voice of Europe. З такою пропозицією виступає Чехія.

Як зазначила Юрова, вона поки не знає, чи потраплять Медведчук та Марчевський під санкції, але Voice of Europe точно буде в 14-му санкційному пакеті.

Нагадаємо, YouTube видалив з каналу "Голос Європи" майже всі відео через маніпуляції і пропаганду. Однак обліковий запис на платформі X усе ще працює. Також працює й англомовний сайт Voice of Europe, де майже всі матеріали так чи інакше стосуються російсько-української війни.

Читайте також: