"Челси" с Мудриком растоптал "Вест Хэм" в АПЛ и вплотную подобрался к еврокубковой зоне (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома разгромил "Вест Хэм" в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 5:0 .

Еще в первом тайме "пенсионеры" трижды отличились голами в воротах соперника. На 15-й минуте счет в игре открыл Коул Палмер, на 30-й минуте преимущество "синих" укрепил Конор Галлахер, а на 36-й минуте Нони Мадуэке довел дело до разгрома.

Во втором тайме подопечные Маурисио Почеттино забили еще дважды. Дубль оформил Николас Джексон, нанеся точные удары на 48-й и 81-й минутах.

Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и провел на поле 76 минут, после чего его заменил Кристофер Нкунку. В игре с "молотобойцами" украинец сделал передассист – выполнил подачу с углового, после которой произошла скидка и гол Мадуэке.

Обзор матча "Челси" – "Вест Хэм"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в этом сезоне Мудрик принял участие в 29 матчах лондонского клуба в АПЛ, забил 4 гола и сделал два ассиста.

После этой победы "Челси" (54 очка) поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. От шестой позиции "Ньюкасла", которая дает право в следующем сезоне играть в Лиге конференций, команду Михаила отделяют два балла.

В свою очередь, "Вест Хэм" (49 пунктов) занимает девятую строчку в чемпионате Англии.

В следующем туре АПЛ команда Мудрика 11 мая на выезде встретится с "Ноттингемом", а "молотобойцы" в тот же день примут "Лутон".

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