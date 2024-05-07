Bloomberg: новий пакет санкцій ЄС стосуватиметься 11 суден Росії

Санкції, крім іншого, ускладнять отримання палива для цих суден.

Європейська комісія запропонувала ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності Росії вести повномасштабну війну проти України. Таке рішення можуть ухвалити у наступному пакеті санкцій проти РФ.

Про це пише Bloomberg.

Якщо запропоновані заходи ухвалять держави-члени ЄС, то для російських кораблів буде закритий доступ до європейських портів і якірних зон, а також ускладниться логістика для експлуатації цих суден.

Серед суден, які можуть потрапити під санкції, чотири паливні танкери, два танкери для нафти, два газосховища, які використовують в проєкті ПАТ "Новатек" з перевалки зрідженого газу на півострові Камчатка, і вантажне судно.

Одним з них є танкер під назвою Andromeda Star, який зазнав аварії під час перебування в Балтійському морі та у якого була недійсна європейська страховка.

Пропозиції є частиною зусиль ЄС щодо припинення можливостей Москви обходити обмеження цін на російську нафту за допомогою тіньового флоту та обмеження діяльності суден, що беруть участь у транспортуванні товарів, які приносять дохід російській військовій машині, особливо в секторах, що перебувають під санкціями.

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомився Bloomberg, заборона поширюватиметься на страхування і технічну допомогу, включно з "бункеруванням, послугами з постачання суден, послугами зі зміни екіпажу, послугами з навантаження та розвантаження вантажів, фендерингом і послугами буксирів".

Європейським постачальникам також буде заборонено займатися передачванням вантажів із судна на судно.

Санкції, серед іншого, ускладнять отримання палива для цих суден, але заходи ЄС все одно не такі жорсткі, як обмеження від Мінфіну США щодо кількох таких самих суден.

У рамках того самого пакета санкцій, який став би 14-м за рахунком, Єврокомісія також запропонувала запровадити санкції проти кількох СПГ-проєктів і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Європейським експортерам буде запропоновано посилити контроль у торговельній практиці, і проти них можуть бути вжиті заходи, якщо вони не зможуть запобігти обходу критично важливих товарів через відсутність перевірок.

Санкції ЄС мають бути одноголосно схвалені 27 державами-членами блоку, і пакет ще може змінитися до того, як він буде остаточно затверджений.

Нагадаємо, у санкційному списку ЄС має опинитися медіаресурс Медведчука.

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